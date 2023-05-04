Цивилев попросил Пиотровского публиковать список легально доступных крыш в Петербурге

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев ("Единая Россия") обратился к вице-губернатору Борису Пиотровскому с просьбой обеспечить публикацию адресов доступных для легального посещения городских крыш. Составление подобной просьбы парламентарий связал с началом туристического сезона в городе.

Цивилев указал, что с увеличением количества туристов в Петербурге растет и предложение нелегальных прогулок по крышам. Участие в последних, по его мнению, чревато риском здоровью и жизни граждан.

"Сегодня в Северной столице есть только одна легальная экскурсия по крыше дома на Лиговском проспекте, 65, организаторами которой получены необходимые согласования. Кроме того, на ряде городских крыш действуют заведения общественного питания и концертные площадки", — уточнил в своем Telegram-канале Цивилев.

Депутат попросил Пиотровского обеспечить публикацию на сайтах органов госвласти Петербурга и на официальном туристическом портале полного перечня легально используемых в городе крыш, а заодно и проводимых на них мероприятий.

Ранее Цивилев выступал за запрет использования прокатных самокатов в центре Петербурга и высказывался в пользу введения уголовной ответственности за нанесение на стены рекламы запрещенных веществ.