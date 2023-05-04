Концерн Henkel ушел из России

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel завершил сделку по продаже своих российских активов за 54 миллиарда рублей, говорится в квартальном отчете компании.

"Транзакция была завершена; цена продажи составляет 54 миллиарда рублей (около 600 миллионов евро)", — гласит опубликованное на сайте компании сообщение.

В марте стало известно о планах Henkel в ближайшее время покинуть российский рынок. Двадцатого апреля компания распространила сообщение о заключении сделки о продаже с консорциумом российских инвесторов, куда входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. На следующий день зампред правительства Ленобласти Дмитрий Ялов заявил о том, что уход концерна из страны не приведет к увольнениям сотрудников завода в Тосно.