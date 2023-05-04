Комитет по вопросам законности: Меры безопасности 9 мая усилят до максимального уровня

Начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Александр Равин сообщил, что 9 мая на массовых мероприятиях меры безопасности будут усилены до максимального уровня. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции ТАСС 4 мая.

- Меры безопасности будут усилены до максимального уровня, - сказал Равин.

По его словам, общественный порядок во время парада на Дворцовой площади будут обеспечивать ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области и Росгвардия. В этом им поможет военная полиция петербургского гарнизона, народные дружинники и сотрудники частных охранных предприятий, сообщил Равин.

Подробная информация о силах и средствах, которые будут применяться для безопасности, не подлежит разглашению, заявил чиновник. Он напомнил, что в Петербурге уже введен полный запрет на использование беспилотных аппаратов.

О введении этого запрета СМИ сообщили 3 мая. Дата его установки точно не известна. До этого 3 мая стало известно об атаке беспилотников на Кремль.

София Саттарова