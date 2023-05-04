Суд прекратил дело против подрядчика администрации Василеостровского района

Василеостровский районный суд Петербурга прекратил преследование гендиректора ООО "Рейдер-КСБ" Андрея Шрейдера в рамках экономического дела против администрации Василеостровского района. Объединенная пресс-служба городских судов напоминает, что его обвиняли в организованном причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п."а" ч.2 ст.165 УК). В результате коммерсант отделался штрафом в размере 120 тысяч рублей.

Суд установил, что в действиях Шрейдера как подрядчика администрации отсутствовали признаки хищения и что услуги были оказаны госзаказчику в полном объеме. Ранее дело прекратили в отношении его коллеги по фирме Ирины Успенской, обязав ее уплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Чиновников обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 286 УК) при совершении госзакупок. По версии следствия, они заключили контракты на установку систем безопасности в восьми поликлиниках, избрав "нужных" подрядчиков. Тем самым был причинен ущерб бюджету на сумму 3,8 млн рублей. Осенью прошлого года нескольких сотрудников администрации Василеостровского района отправили в СИЗО.