Еще одной фигурантке дела о мошенничестве в Василеостровском районе досталось СИЗО

Василеостровский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Ангелину Ставецкую, которая проходит по экономическому делу, связанному с закупками администрации Василеостровского района. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Ставецкой, работающей начальником отдела закупок контрактной службы СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №3", инкриминировали п.г. ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий). От дачи показаний она отказалась. В СИЗО она пробудет как минимум до 16 января.

В течение 18 ноября суд в рамках этого же дела назначил домашний арест представительнице ООО "РЕЙДЕР-КСБ" Ирине Успенской и отправил в следственный изолятор начальницу отдела закупок администрации Василеостровского района Марину Калинину. Избранию мер пресечения предшествовали обыски в здании администрации.

По версии СК, фигуранты дела в 2019-2022 годах необоснованно заключали контракты на охрану и техническое обеспечение восьми районных поликлиник, чем причинили бюджету ущерб в размере более чем 3,8 млн рублей.