Депутат от ЛДПР предложил запретить Пугачевой въезд в Россию до завершения СВО

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко выступил с предложением запретить певице Алле Пугачевой въезд в Россию до завершения специальной военной операции. По версии парламентария, "ни один патриот" не примет извинений исполнительницы, если даже та вдруг решится их принести.

Накануне стало известно о приезде Пугачевой в Россию из-за рубежа. Член думского комитета по культуре Сергей Соловьев ("Единая Россия") призвал певицу повиниться за слова о СВО. "Любой человек может ошибаться, но не имеет право предавать свою Родину, поэтому ее заблуждения и признание своей неправоты будут восприняты обществом как покаяние", — выразил уверенность депутат в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

В отличие от Соловьева, Диденко счел недостаточным для Пугачевой принесение извинений и вступил в заочную полемику с коллегой. "Никаких извинений мы не примем, ни один патриот не примет! Предателем становятся раз и навсегда. <...> Так что Пугачеву не то, что реабилитировать нельзя, ей вообще въезд в Россию до конца СВО нужно закрыть!" — транслирует заявление депутата Telegram-канал "Фракция ЛДПР в ГД".

Информацию о приезде Пугачевой в Москву ранее подтвердила ее помощница Елена Чупракова. Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру изучить финансовые операции народной артистки, заподозрив ее в оказании помощи ВСУ.

Фото: Alla-Art Channel / YouTube (скриншот)