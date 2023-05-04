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Новости 17:45

Из-за сокращения субсидирования Росавиация изменит сеть региональных маршрутов

фото ЗакС политика Из-за сокращения субсидирования Росавиация изменит сеть региональных маршрутов

Росавиация внесет коррективы в сеть региональных маршрутов в связи с недостаточным госфинансированием. О высокой вероятности принятия такого решения чиновники нынешней весной уже заявляли. Речь идет о маршрутах, которые субсидировались в соответствии с прошлогодним постановлением правительства № 1242.

Как рассказала журналистам сотрудница Росавиации, оптимизация господдержки отрасли побудила ведомство сосредоточиться на "сохранении субсидируемых рейсов на наиболее социально-значимых направлениях". На ее слова ссылается "Интерфакс".

Ранее руководство Минтранса предрекло два возможных сценария в нынешнем году: либо сокращение рейсов, либо резкое подорожание билетов. Второй вариант также звучал в качестве прогноза со стороны ФАС.

В прошлом году правительство поддержало отрасль суммой в 100 млрд рублей, выделенной на летний период.


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