В правительстве ожидают резкого роста цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты в России могут в течение года вырасти на 15-30%, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на замминистра транспорта Игоря Чалика. Отрицательную динамику он связывает с тем, что правительство не утвердило программу субсидирования перевозок на летний период.

В прошлом году такая поддержка отрасли из бюджета составила 100 млрд рублей.

"Возможно, будет уменьшение количества рейсов", - добавил Чалик.

В свою очередь, замглавы Росавиации Владимр Потешкин сообщил, что из-за снизившегося объема госсубсидирования за последнее время пришлось сократить более десяти тысяч рейсов. Из них почти половина приходится на труднодоступную местность.