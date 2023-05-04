Петербургским льготникам упростят оплату проезда Единым социальным билетом

Лидер петербургского отделения справедливороссов Надежда Тихонова сообщила, что ее стремление облегчить гражданам оплату льготного проезда принесло результат.

Петербургские чиновники готовы создать условия для пополнения Единого социального проездного, оформленного в Ленобласти, на территории города. Для этого усовершенствуют обслуживание льготников в метрополитене, о чем сообщил в ответном письме профильный вице-губернатор Кирилл Поляков.

Кроме того, для граждан, живущих в пригородах и на значительном удалении от станций метро, организуют точки пополнения проездных в отделениях Сбербанка. Наконец, в следующем году должно появиться специальное мобильное приложение для дистанционного оформления социального проездного.