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Новости 9:58

VK занимается разработкой собственного приложения взамен уходящему Tinder

фото ЗакС политика VK занимается разработкой собственного приложения взамен уходящему Tinder

Холдинг VK занимается разработкой своего аналога приложения для знакомств взамен уходящего из России Tinder, пишут "Ведомости".

Указывается, что для регистрации в приложении не надо будет иметь собственного аккаунта "ВКонтакте". Запустить сервис планируется грядущим летом.

У холдинга уже имеется свой дейтинговый сервис "VK Знакомства", его запустили осенью 2021 года. При заполнении анкеты можно добавить информацию о профиле "ВКонтакте", указать свои хобби и узнать у потенциального собеседника общие интересы и совпадения по музыкальным вкусам, которые формируются на основе добавленных песен в соцсети.

Об уходе сервиса онлайн-знакомств Tinder из РФ стало известно 2 мая.

В тот же день депутат Госдумы Виталий Милонов высказал предложение заменить приложение сервисом для православных знакомств, а его коллега Борис Чернышов считает, что знакомствам поспособствуют ЛДПР-дискотеки.


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