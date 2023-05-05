VK занимается разработкой собственного приложения взамен уходящему Tinder

Холдинг VK занимается разработкой своего аналога приложения для знакомств взамен уходящего из России Tinder, пишут "Ведомости".

Указывается, что для регистрации в приложении не надо будет иметь собственного аккаунта "ВКонтакте". Запустить сервис планируется грядущим летом.

У холдинга уже имеется свой дейтинговый сервис "VK Знакомства", его запустили осенью 2021 года. При заполнении анкеты можно добавить информацию о профиле "ВКонтакте", указать свои хобби и узнать у потенциального собеседника общие интересы и совпадения по музыкальным вкусам, которые формируются на основе добавленных песен в соцсети.

Об уходе сервиса онлайн-знакомств Tinder из РФ стало известно 2 мая.

В тот же день депутат Госдумы Виталий Милонов высказал предложение заменить приложение сервисом для православных знакомств, а его коллега Борис Чернышов считает, что знакомствам поспособствуют ЛДПР-дискотеки.