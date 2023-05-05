Танк Т-34 возглавит парад на Дворцовой площади, заявил Беглов

Парад в честь Дня Победы на Дворцовой площади состоится, в нем примут участие военнослужащие, курсанты и различная военная техника, заявил губернатор Александр Беглов вечером 4 мая в эфире телеканала "78". Он отдельно отметил, что в мероприятии будет задействован советский танк Т-34.

"Парад на Дворцовой площади 9 мая состоится. В нем традиционно примут участие военнослужащие, курсанты военных учебных заведений, общественных организаций. Мимо Зимнего дворца проедут 80 единиц техники во главе с легендарным танком Т-34", — пообещал Беглов.

Также градоначальник сообщил о том, что в честь Дня Победы во всех районах Петербурга подготовлена праздничная программа. Вечером 9 мая в городе будет дан салют.

Говоря о выплатах в честь праздника, Беглов сообщил, что их получат все ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и ряд других категорий граждан, включая родившихся до 3 сентября 1945 года. Выплаты производятся в автоматическом режиме.

Ранее в Смольном заявили об усилении до максимального уровня мер безопасности на мероприятиях 9 мая. В свою очередь, в Кремле заявили, что парад на Красной площади состоится, невзирая на случившуюся попытку атаки президентской резиденции беспилотниками.