В Кремле не стали говорить о сроках проведения "Прямой линии" с Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал сообщать 5 мая ожидаемые сроки проведения "Прямой линии" с Владимиром Путиным. При этом он пообещал "своевременно" сообщить о ее проведении.

"Мы своевременно сообщим о "Прямой линии"", — приводит РИА "Новости" слова представителя Кремля. Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о том, началась ли подготовка к мероприятию и планируется ли его проведение в обозримом будущем.

В середине марта Песков выражал надежду на то, что президент проведет "Прямую линию" в этом году. При этом он допускал возможность совмещения ее с большой пресс-конференцией Путина.

Отметим, что в 2022 году президент не проводил ни "Прямую линию", ни большую пресс-конференцию, а вместе с тем тогда не состоялось оглашение его послания Федеральному собранию. Последнее мероприятие в итоге состоялось, но уже в феврале 2023 года, о сказанном тогда Путиным читайте в материале ЗАКС.Ру.