Депутат Горелкин усомнился в целесообразности правового регулирования деятельности блогеров

Необходимость разработки отдельных законодательных норм для регулирования деятельности блогеров отсутствует, считает зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Своим мнением на этот счет депутат поделился в личном Telegram-канале 5 мая.

Как написал Горелкин, сам он полагает "неочевидной" необходимость правового регулирования деятельности блогеров. Парламентарий уточнил, что сомневается в необходимости выделять их в отдельную группу.

"Инфоцыган, которые попали под следствие за неуплату налогов, судят не как блогеров, а как предпринимателей, утаивших доход", — отметил Горелкин и прибавил, что любой пользователь Сети "становится блогером", когда распространяет в соцсетях некий контент.

Депутат напомнил о существовании в законодательстве наказания за распространение деструктивной информации. "Если кого-то смущает, что инфлюенсеры делают это на миллионную аудиторию, то, может быть, следует проработать нормативное определение "публичное распространение" и предусмотреть его градации?" — поинтересовался Горелкин. Он заявил, что попытки регулирования деятельности блогеров потерпели провал, и предрек, что аналогичным образом завершатся и новые инициативы в этой сфере.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ФНС внимательнее следить за блогерами, которые "пытаются учить жизни". Призыв прозвучал на фоне истории с задержанием и домашним арестом создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской.

Фото: Telegram-канал "Горелкин"