Глава комитета по культуре рассказал о "кибератаках" уличных музыкантов

В первые дни приёма заявок уличных музыкантов на выступления портал "Культура Петербург" столкнулся с кибератакой, поделился в разговоре с "Фонтанкой" председатель комитета по культуре Фёдор Болтин.

Заявки от исполнителей начали принимать в середине апреля. В приоритете была самая первая из поданных, в связи с чем музыканты предпринимали попытки зарезервировать места в том числе при помощи ботов "и других сервисов, которые направляют множественные заявки одномоментно", добавил Болтин.

В то же время портал с нагрузкой справился и продолжил работать без перегрузов. Свободные места на выступления в мае желающие ещё могут найти, заключил глава комитета по культуре.

Подробнее о том, какие места для уличных выступлений готовили районные администрации, – в материале ЗАКС.Ру. В конце апреля стало известно, что в Центральном районе сократили список доступных для музыкантов мест с 12 до четырех. В частности, нет на данный момент возможности согласовать выступление на Невском проспекте.