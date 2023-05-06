Петербургской градозащитнице грозит крупный штраф за присутствие на фотографии

На петербургскую активистку Елену Павлову, состоящую в градозащитном движении "Центральный район за комфортную среду обитания", составили очередной протокол по "митинговой" статье. Как сообщает портал MR7, новое административное дело возбудили из-за повторного нарушения порядка правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2).

Предыдущий протокол был составлен в октябре из-за уличной акции против сноса исторического дома Басевича. Для признания вины Павловой суду хватило фотографии в соцсети.

"Никаких других подтверждений, что я участвовала в акции, в суде представлено не было. Кроме того, в указанное в протоколе время в указанном месте меня не было", - рассказала активистка.

Несмотря на это, ее оштрафовали на 25 тысяч рублей. Теперь наказание может оказаться в разы суровее: по избранной ей статье КоАП предусмотрен штраф в диапазоне от 150 до 300 тысяч рублей. Характерно, что на этот раз Павлову собираются судить за уличную активность, тоже исходя из фотографии в социальной сети.