Защита драматурга Петрийчук обжаловала ее арест

Защита драматурга Светланы Петрийчук обжаловала заключение ее под стражу по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), сообщил вечером 6 мая ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

"Подана апелляционная жалоба на постановление суда о заключении Петрийчук под стражу, в жалобе прошу избранную меру пресечения отменить", — рассказал юрист информагентству.

В поданной апелляционной жалобе адвокат указал на отсутствие доказательств того, что обвиняемая планировала либо же располагает возможностью мешать ходу следствия или скрываться от него, способна уничтожить доказательства или оказывать давление на свидетелей. Он отметил, что заграничный паспорт его подзащитной был передан следствию, из-за чего она лишена возможности выезда из России.

Также Бадамшин отметил, что сценарий пьесы Петрийчук "Финист Ясный Сокол" неоднократно получал награды. В частности, драматург получила за написанный текст "Золотую маску" в номинации "Драма / работа драматурга". "Сценарий спектакля помимо театральной общественности понравился и был высоко оценен структурами ФСИН России", — отдельно упомянул адвокат.

Вечером 5 мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал Петрийчук сроком на два месяца по делу об оправдании терроризма в связи с постановкой ее пьесы. Перед этим было вынесено решение об аресте режиссера Евгении Беркович в рамках того же дела.