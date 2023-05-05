Суд в Москве арестовал на два месяца драматурга Петрийчук

Замоскворецкий суд Москвы определился с мерой пресечения для драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), сообщило вечером 5 мая РИА "Новости". Автора пьесы "Финист Ясный Сокол" отправили в СИЗО сроком на два месяца.

"Суд постановил: ходатайство следствия — удовлетворить, избрать в отношении Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 4 июля", — цитирует решение судьи информагентство.

Несколькими часами ранее Замоскворецкий суд отправил под арест на два месяца режиссера Евгению Беркович, также обвиняемую в оправдании терроризма. Следствие ходатайствовало о заключении обеих фигуранток под стражу.

Утром в четверг силовики устроили обыск в петербургской квартире матери и бабушки Беркович. В конце визита они забрали с собой компьютеры.