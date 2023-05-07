В рамках Книжного салона запланировано проведение 150 мероприятий

Международный книжный салон состоится в Петербурге с 18 по 21 мая, сообщили в воскресенье в администрации губернатора. Мероприятие развернется на Дворцовой площади и в здании Главного штаба.

Основными темами салона станут 320-летие Петербурга и полученный городом в 2023 году статус культурной столицы СНГ, а также Год педагога и наставника, объявленный указом президента Владимира Путина. Вход для посетителей будет бесплатным.

"Уже запланировано около 150 мероприятий деловой программы, направленных на поддержку чтения и пропаганду книжной культуры", — отметили в Смольном. Речь идет, в том числе, о проведении конференций, лекций и круглых столов, творческих встреч и мастер-классов.

Также все дни проведения салона там будет работать пространство для детей, где среди прочего можно будет ознакомиться с новинками от издательств. Кроме того, для родителей запланирован цикл мероприятий с рассказом о том, как приучить детей к чтению.

Месяцем ранее стало известно о заключении Смольным контракта на организацию Книжного салона. Его стоимость составила 14,9 миллиона рублей.