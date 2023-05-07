В Петербурге скончался актер Александр Тютрюмов

Актер Александр Тютрюмов скончался в Петербурге на 65-м году жизни, сообщил 7 мая телеканал "78" со ссылкой на дочь артиста. Причины смерти в настоящее время не названы.

По сообщению дочери Тютрюмова, смерть наступила в воскресенье утром. Она также уточнила, что актер почувствовал острое недомогание, при этом он ничем не болел.

Тютрюмов известен благодаря ролям в сериалах "Убойная сила" и "Агент национальной безопасности", а также в других лентах. Он родился в 1959 году в Подпорожье Ленинградской области, где в течение восьми лет играл в местном театре. С 1995 года работал на киностудии "Ленфильм", в 2019 году был удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации.

В 2021 году Тютрюмов пытался участвовать в выборах в Заксобрание Петербурга по спискам, выдвинутым партией "Родина". В регистрации ему было отказано, в качестве причины этого ТИК № 1 назвала то, что актер не принес подписи избирателей в свою поддержку.

Фото: kinopoisk.ru