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"Родина" подала списки кандидатов в петербургский ЗакС

фото ЗакС политика "Родина" подала списки кандидатов в петербургский ЗакС

Партия "Родина" подала в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию списки своих кандидатов в Законодательное собрание Петербурга, сообщили ЗАКС.Ру в городском отделении партии.

Общерегиональный список партии возглавил председатель "Родины", действующий депутат Государственной думы Алексей Журавлев. Под вторым номером в Заксобрание пойдет политолог Максим Шугалей, предположительно аффилированный с компаниями предпринимателя Евгения Пригожина. Замыкает тройку председатель регионального отделения "Родины" Андрей Петров. 

Кроме них, в список по единому избирательному округу вошли певица Татьяна Буланова и звезда сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов. 

Горизбирком планирует обсудить списки "Родины" на заседании в среду, 7 июля, наряду со списками Партии Социальной защиты и "Новых людей".

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