Партия Социальной защиты первой отнесла предвыборные документы в Горизбирком

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 5 июля передали список кандидатов Партии Социальной защиты по единому избирательному округу Законодательного собрания.

ПСЗ стала первой из партий, представивших свои предвыборные документы, подтвердили ЗАКС.Ру в Горизбиркоме.

Помимо списка кандидатов это также заверения к нему.

Ранее в ПСЗ объявили, что их первым номером на выборах в ЗакС станет служащий МКУ "Лиговка-Ямская" Виктор Перов. Второй номер у председателя регионального отделения партии Марианны Денисовой. Третья в списке – депутат МО "Народный" Юлия Кудрявцева.

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия