Мундеп и атаман вошли в список Партии Социальной защиты на выборах в ЗакС

Партия Социальной защиты намерена в среду, 30 июня, передать в Горизбирком Петербурга список своих кандидатов в депутаты ЗакСа, сообщил ЗАКС.Ру член президиума Высшего совета партии Виктор Перов. До конца недели также планируется посещение Леноблизбиркома

Собрания по выдвижению кандидатов состоялись 25 июня в Петербурге и 27 июня - в городе Сланцы Ленинградской области.

Первый номер в петербургском общегородском списке достался Перову, работающему в муниципальном казенном учреждении "Лиговка-Ямская". Под вторым номером на выборы пойдет руководитель регионального отделения партии Марианна Денисова. Третья в списке - депутат МО "Народный" Юлия Кудрявцева. Четвертый - атаман "Общины казаков Северо-Запада" Александр Калинин.

Калинин же стал первым номером в списке кандидатов в депутаты областного ЗакСа. Второй номер в нем - Денисова, третий - Перов.

Выдвигать своих представителей по одномандатным округам партия не планирует.

текст: На фото - собрание по выдвижению кандидатов в ЗакС Ленобласти, предоставлено Виктором Первым.