           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:16

Три самовыдвиженца не сдали подписи избирателей и исключены из списка кандидатов

фото ЗакС политика Три самовыдвиженца не сдали подписи избирателей и исключены из списка кандидатов

Территориальные избирательные комиссии Петербурга отказали в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Законодательного собрания трем самовыдвиженцам. В частности, ТИК №11 не зарегистрировал в новом качестве Олега Кирикова и Андрея Горбаня (округ №14). В решения избирком указал, что самовыдвиженцы не предоставили ряд документов - среди них, подписи избирателей в свою поддержку. Кириков также закрыл свой избирательный счет, отметила комиссия.

Кириков - инженер филиала РЖД, выступал против "Единой России".  Горбань - руководитель петербургского отделения "Всероссийского комитета поддержки В.В. Путина". 

Территориальный избирком №17 отказал в регистрации самовыдвиженцу и муниципальному депутату МО "Малая Охта" Дмитрию Монахову (округ №7). Избирком в решении написал, что кандидат не принес подписные листы. 

Это же основание стало причиной отказа в регистрации Александру Тютрюмову (округ №1). Решение принял ТИК №1. Тютрюмова в ЗакС выдвинула партия "Родина". Так как она не является парламентской на уровне Петербурга, их кандидатам в городской парламент надо было собрать подписи избирателей в свою поддержку. 

Сведения об остальных кандидатах по одномантадным округам можно посмотреть на специальной карте ЗАКС.Ру. Там же отражены сведения о тех, кто выдвинулся в Государственную Думу от Петербурга. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости6 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru