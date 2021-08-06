Три самовыдвиженца не сдали подписи избирателей и исключены из списка кандидатов

Территориальные избирательные комиссии Петербурга отказали в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Законодательного собрания трем самовыдвиженцам. В частности, ТИК №11 не зарегистрировал в новом качестве Олега Кирикова и Андрея Горбаня (округ №14). В решения избирком указал, что самовыдвиженцы не предоставили ряд документов - среди них, подписи избирателей в свою поддержку. Кириков также закрыл свой избирательный счет, отметила комиссия.

Кириков - инженер филиала РЖД, выступал против "Единой России". Горбань - руководитель петербургского отделения "Всероссийского комитета поддержки В.В. Путина".

Территориальный избирком №17 отказал в регистрации самовыдвиженцу и муниципальному депутату МО "Малая Охта" Дмитрию Монахову (округ №7). Избирком в решении написал, что кандидат не принес подписные листы.

Это же основание стало причиной отказа в регистрации Александру Тютрюмову (округ №1). Решение принял ТИК №1. Тютрюмова в ЗакС выдвинула партия "Родина". Так как она не является парламентской на уровне Петербурга, их кандидатам в городской парламент надо было собрать подписи избирателей в свою поддержку.

Сведения об остальных кандидатах по одномантадным округам можно посмотреть на специальной карте ЗАКС.Ру. Там же отражены сведения о тех, кто выдвинулся в Государственную Думу от Петербурга.

София Саттарова