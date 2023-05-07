Депутат Журавлев предложил ввести маркировку "произведено врагом России"

Товары из недружественных стран следует маркировать надписью "произведено врагом России", заявил в беседе с РИА "Новости" 7 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По мнению парламентария, это позволило бы донести до потребителей мысль о том, что своими покупками они "финансируют неприятеля".

"Уверен, что такие товары [произведенные западными компаниями. — ЗАКС.Ру] нужно маркировать "произведено врагом России", причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая свои деньги, он в том числе и финансирует неприятеля", — поделился идеей Журавлев.

Депутат заострил внимание на том, что речь идет о крупном рынке, на который "потихоньку возвращаются" зарубежные компании под новыми названиями. По его мнению, было бы неблагоразумно игнорировать ситуацию, при которой, компании, "публично осуждая страну", продолжают в ней зарабатывать.

В середине апреля Журавлев внес в Госдуму законопроект о лишении уклонистов от армии пассивного избирательного права. До этого он предлагал штрафовать агрегаторы такси за отсутствие полисов ОСАГО у автомобилей.