Депутат Журавлев хочет лишить уклонистов пассивного избирательного права

В Госдуму поступил законопроект, подготовленный членом фракции ЛДПР Алексеем Журавлевым, который хочет еще сильнее поразить в гражданских правах уклоняющихся от военной службы соотечественников. Депутат предлагает внести изменения в ст. 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы) и в ст. 47 УК (лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

По мысли Журавлева, привлеченные к уголовной ответственности уклонисты не могут претендовать на выборные должности, а также не могут занимать государственных и муниципальных должностей. Депутат настаивает на пожизненном действии придуманной им нормы.

"Граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны пользоваться равными гражданскими правами", - говорится в пояснительной записке к документу.

На неделе обе палаты Федерального собрания приняли ограничительные меры для уклонистов в виде запретов на выезд, на сделки с имуществом и на вождение автомобиля. Поправки в ближайшее время должен будет подписать президент.

фото: duma.gov.ru