Медведев прокомментировал покушение на Прилепина и намекнул на "несчастные случаи" со смертельными исходами в колониях

Первый зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев откликнулся 7 мая на инцидент со взрывом автомобиля писателя и политика Захара Прилепина, произошедшим накануне в Нижегородской области. Бывший президент похвалил полицейских за задержание возможных исполнителей покушения и намекнул на случаи смертей в колониях по причине "происшествий и несчастных случаев".

"Преступники признались, что были завербованы спецслужбами бандеровского государства. По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Чиновник указал на то, что возможные исполнители диверсий должны понимать, что "даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи", в результате которых осужденные погибают. "И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств", — выразил мнение Медведев.

В результате покушения Прилепин получил травмы, его водитель погиб. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Писатель был прооперирован, а затем медики ввели его в состояние медикаментозного сна. В воскресенье стало известно, что он вернулся в сознание и пребывает "в бодром расположении духа".