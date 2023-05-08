Общая заболеваемость в России выросла почти на четыре процента за год

В 2022 году россияне стали чаще болеть, следует из отчета Минздрава, на который ссылается 8 мая РИА "Новости". Так, общая заболеваемость в стране выросла в стране на 3,8 %, а первичная — более чем на 4 %.

"Общая заболеваемость населения Российской Федерации в 2022 году выросла на 3,83 % и составила 174 516,8 на 100 тысяч населения, в 2021 году 168 066,5 на 100 тысяч населения", — говорится в докладе ведомства.

Рост общей заболеваемости наблюдается практически по всем классам. Так, количество случаев заболевания органов дыхания увеличилось на 3,6 %, системы кровообращения — на 5,8 %, костно-мышечной системы и соединительной ткани — на 7 %, количество новообразований выросло на 4,6 %.

Первичная заболеваемость среди россиян выросла на 4,6 % относительно 2021 года, следует из доклада Минздрава.

На прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о завершении пандемии коронавируса. В качестве комментария в Роспотребнадзоре заявили, что продолжают следить за ситуацией с ковидом в стране.