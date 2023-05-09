Губернатор Нижегородской области записал видео с Прилепиным на больничной койке

Руководитель Нижегородской области Глеб Никитин разместил в своём Telegram-канале видеозапись и фотографии с политиком Захаром Прилепиным, который подорвался в собственном автомобиле в результате диверсии.

"Работаем потихоньку. Будем побеждать. Побеждали впредь и дальше победим. Все зло будет поругано и порушено. С Глебом Сергеевичем нам никакие преграды не пугают. За победу!" — высказался по случаю Прилепин.

Глава Минздрава оценил состояние Прилепина, заявив, что с писателем "всё нормально".

Несколькими днями ранее суд отправил в СИЗО сроком на два месяца Александра Пермякова по делу о покушении на писателя. Ему инкриминируют статьи о терроризме (ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы (ст. 222.1 УК РФ).

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина