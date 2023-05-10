Концессионер трамвайной линии до Славянки определился с поставщиком вагонов

Компания "Балтнедвижсервис", задействованная в проекте строительства выделенной трамвайной линии от Купчино до Славянки, определилась с поставщиком вагонов. Выбор остановился на ПК "Транспортные системы", о чем пишет "Деловой Петербург". По оценкам газеты, у других подрядчиков изначально было меньше шансов.

"Модели, изготовленные "ПК Транспортные системы", уже хорошо знакомы петербуржцам, они нравятся и водителям, и пассажирам. Трамвай "Невский" соответствует всем высоким требованиям проекта трамвайной линии "Славянка", - прокомментировал решение ООО "Балтнедвижсервиса" его гендиректор Дмитрий Панкратов.

Сегодня предприятие занято производством для города более 130 новых трамваев по двум контрактам. Однако его руководство уверяет, что это не помешает изготовить 22 вагона для новой линии, которая соединит южные районы. Каждый новый трамвай будет способен вместить более 200 пассажиров.

В настоящее время трамваи-шаттлы модели "Невский" курсируют между площадью Александра Невского и станцией метро "Ладожская" ввиду закрытия последней на капитальный ремонт.