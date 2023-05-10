Беглов приехал на прощание с актером Тютрюмовым

Петербуржцы простились с артистом театра и кино Александром Тютрюмовым, ушедшим из жизни в конце прошлой недели в возрасте 64 лет. На гражданскую панихиду приехал губернатор Александр Беглов, отметивший, что город лишился одного из самых ярких актеров.

"Светлый, яркий, жизнерадостный, человек большого таланта и широкой души – таким мы знали Александра Аркадьевича. Фильмы и сериалы, в которых он сыграл, стали частью нашей истории", - произнес Беглов.

Широкая известность к уроженцу Ленобласти Тютрюмову пришла в конце 1990-х годов. Среди наиболее известных работ с его участием выделяются телесериалы "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

В 2021 году актер собирался баллотироваться в депутаты ЗакСа от партии "Родина". До выборов его не допустили.

фото: пресс-служба Смольного