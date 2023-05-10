Приемную депутата Раховой хотят отремонтировать за 2,8 млн рублей

Администрация Калининского района объявила аукцион на ремонт общественной приемной депутата Законодательного собрания, следует из данных сайта госзакупок. Там же указано, что максимальная стоимость работ – 2,8 млн рублей.

В карточке аукциона уточняется, что ремонтировать надо помещение 3-Н в доме № 47, лит. Г, по улице Комсомола. По этому адресу располагается приемная депутата "Единой России" Елены Раховой.

Из документов закупки следует, что в помещении планируют поменять всё: от розеток до окон. В частности, должно измениться покрытие стен – там будут стеклообои "Ёлочка" фирмы Tassoglas.

В материалах закупки перечисляются замена унитаза, монтаж натяжных потолков, установка на окна и двери роллет с электропиводом и другое. В частности, в документах указан пункт "Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. ЖАЛЮЗИ б/у". Линоллеум на полах приемной, судя по документам, хотят заменить на кварцвиниловую плитку и добавить тепло- и звукоизоляцию.

В 2022 году по время "нулевых чтений" бюджета Петербурга на 2023 год чиновники администрации Калининского района попросила дополнительно выделить им 3,145 млн рублей на ремонт приемной Раховой. Из принятого бюджета следует, что на расходы на обслуживание приемных помещений депутатов ЗакСа администрация в 2023 году получила 3,38 млн рублей.

Напомним, в конце апреля 2023 года СМИ сообщили о предъявлении обвинения Раховой по уголовной статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Сама депутат не подтвердили и не опровергла эту информацию, но ее членство в "Единой России" приостановили.

София Саттарова