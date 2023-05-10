Осужденному за нападение на силовика во время митинга Кириллу Королеву смягчили наказание

Городской суд Петербурга частично удовлетворил апелляционную жалобу на приговор Кириллу Королеву, которого в марте осудили на 10 месяцев колонии-поселения за нападение на сотрудника полиции (ст. 318 УК) во время митинга в 2022 году. Горсуд 10 мая заменил реальное лишение свободы на условное наказание, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Марк Алексеев.

- Естественно, в самой жалобе мы просили приговор отменить и заменить обвинительный приговор на меру уголовно-правового характера в виде штрафа либо изменить вид наказания. Соответственно, жалоба удовлетворена частично, - рассказал ЗАКС.Ру Алексеев.

События, из-за которых судили Королева, произошли в переулке Пирогова во время протестного митинга 6 марта 2022 года. Тогда молодой человек увидел, как силовик жестко задерживал участника акции. Королев решил вмешаться и толкнул полицейского. В сентябре 2022 года суд прекратил дело и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей, но позже прокуратура добилась пересмотра решения суда. Уголовное дело рассматривали в особом порядке.

Константин Леньков