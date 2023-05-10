ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:10

Осужденному за нападение на силовика во время митинга Кириллу Королеву смягчили наказание

фото ЗакС политика Осужденному за нападение на силовика во время митинга Кириллу Королеву смягчили наказание

Городской суд Петербурга частично удовлетворил апелляционную жалобу на приговор Кириллу Королеву, которого в марте осудили на 10 месяцев колонии-поселения за нападение на сотрудника полиции (ст. 318 УК) во время митинга в 2022 году. Горсуд 10 мая заменил реальное лишение свободы на условное наказание, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Марк Алексеев. 

- Естественно, в самой жалобе мы просили приговор отменить и заменить обвинительный приговор на меру уголовно-правового характера в виде штрафа либо изменить вид наказания. Соответственно, жалоба удовлетворена частично, - рассказал ЗАКС.Ру Алексеев. 

События, из-за которых судили Королева, произошли в переулке Пирогова во время протестного митинга 6 марта 2022 года. Тогда молодой человек увидел, как силовик жестко задерживал участника акции. Королев решил вмешаться и толкнул полицейского. В сентябре 2022 года суд прекратил дело и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей, но позже прокуратура добилась пересмотра решения суда. Уголовное дело рассматривали в особом порядке. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама