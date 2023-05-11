В Петербурге суд зарегистрировал дело против МДТ

Куйбышевский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ), сообщила вечером 10 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. Само дело было заведено по статье о нарушении санитарных норм (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).

"Материалы дела переданы судье. К производству пока не приняты", — уточнили в судебной пресс-службе.

На прошлой неделе сотрудники Роспотребнадзора опечатали двери МДТ. Сотрудники театра говорили о том, что он не будет работать вплоть до 12 мая. Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский уточнял, что закрытие связано с выявлением в здании нарушений правил пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

В конце апреля МДТ перенес спектакли с участием актера Данилы Козловского после появления жалоб на его высказывания о спецоперации.