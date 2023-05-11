Замглавы думской фракции ЛДПР выступил за создание министерства пропаганды

Ситуация в инфополе вокруг пожаров в Курганской области свидетельствует о необходимости создания министерства пропаганды, заявил заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. По его мнению, распространение слухов о поджигателях лишь провоцирует людей на совершение подобных поступков.

"Это, как правило, люди с неустойчивой психикой, которые жаждут внимания — они видят новости, затем берут спички и идут за своим "часом славы"", — транслирует позицию парламентария Telegram-канал "Фракция ЛДПР в ГД".

Нилов считает, что СМИ должны полностью отказаться от обсуждения поджигателей в своих сообщениях. По его мнению, следует дождаться оглашения официальных итогов расследования причин пожаров.

"Сложившаяся ситуация — это очередное доказательство того, что в России нужно министерство пропаганды", — полагает Нилов. Он уточнил, что ведомство должно будет "регулировать поступление информации в публичное пространство" и противостоять опасным "информационным волнам".

Отметим, что в предыдущие дни своими инициативами отметились коллеги Нилова по фракции в Госдуме. Так, Алексей Диденко предложил запретить певице Алле Пугачевой въезд в Россию вплоть до завершения СВО. В свою очередь, Борис Чернышов высказался за замену уходящего из страны сервиса знакомств Tinder дискотеками ЛДПР.

Фото: Telegram-канал Ярослава Нилова