Беглов внес в парламент еще один законопроект о роспуске МО "Смольнинское"

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание второй законопроект о роспуске совета депутатов МО "Смольнинское". Документ появился на на сайте парламента. Причиной стало неисполнение депутатами решений суда.

Основанием для роспуска совета стали пять решений Городского суда, принятые в первой половине 2021 года. Позже факт бездействия утвердили по иску прокуратуры Центрального района. Решение вступило в силу 4 апреля. В конце апреля Беглов внес похожий законопроект о роспуске депутатов из-за непроведения заседаний совета более трех месяцев.

Напомним, после муниципальных выборов 2019 года в совет МО "Смольнинское" прошли в основном кандидаты от партии "Яблоко" и самовыдвиженцы. Избрать главу нового созыва им не удалось, и муниципалитетом продолжал руководить Григорий Ранков, который не смог избраться в совет. Главой округа заседания не проводились, а муниципалов не пускали внутрь здания администрации. Из-за этого им приходилось самостоятельно проводить свои встречи на крыльце муниципалитета.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал и о других муниципальных советах в Центральном районе, которым грозит роспуск из-за непроведения собраний. Это МО "Лиговка-Ямская" и МО "Литейный округ". О дальнейшей процедуре досрочного прекращения полномочий депутатов читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков