В ЗакС внесли законопроект о роспуске МО "Смольнинское"

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект о роспуске муниципального совета МО "Смольнинское". Документ появился в банке законопроектов, обратило внимание ЗАКС.Ру.

Причиной для роспуска совета стало непроведение депутатами правомочных собраний в течении трех месяцев. В 2019 году большинство мандатов получили самовыдвиженцы и кандидаты от "Яблока". Выбрать нового главу новоизбранным депутатом не удалось. Руководить муниципалитетом до сих пор продолжает предыдущий глава единоросс Григорий Ранков. Отметим, переизбраться в шестой созыв ему не удалось.

Муниципалы были вынуждены проводить свои собрания на крыльце у здания муниципалитета. Внутрь помещения их не пускали, а Ранков подобные встречи не посещал. Несмотря отсутствие главы, мундепы все равно принимали решения и обсуждали местные вопросы. Позже Ранков оспаривал законность этих документов через суд. Затем совет признали бездействующим.

После начала специальной военной операции группа депутатов "Смольнинского" обратилась к Государственной думе с критикой президента Владимира Путина. После этого пятерых мундепов оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил. Несколько депутатов уехали за пределы страны, опасаясь уголовного преследования.

Отметим, в скором времени Беглов должен внести еще одно предложение о роспуске МО "Смольнинское" - из-за неисполнения советом решений суда. Также похожая судьба коснется советов МО "Лиговка-Ямская" и "Литейный округ", которые тоже не проводили правомочные собрания.

Константин Леньков