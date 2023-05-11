Член СПЧ поделился планами создания "Цифрового кодекса" на площадке Госдумы

Россия нуждается в "альтернативной цифровизации" и создании "Цифрового кодекса", заявил 11 мая член Совета по правам человека Игорь Ашманов. Своими соображениями на этот счет он поделился в рамках сессии о правах человека в цифровом пространстве, открывшейся на Петербургском международном юридическом форуме.

"Мы планируем на площадке Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи начать строить "Цифровой кодекс". <...> Он и так "заплаточно" делается в виде поправок в законы о персональных данных, биометрии", — приводит слова Ашманова Telegram-канал СПЧ. Общественник прибавил, что наблюдает некоторые возражения озвученной идее, но их "можно обсуждать".

В целом же россиянам необходимо "цифровое перемирие", продолжил Ашманов. "Цифровизаторы должны понять, что они живут в обществе", — заявил он и призвал к "альтернативной цифровизации". Суть последней заключается в том, что она не несет угроз гражданам и нацбезопасности, следует из его слов.

Год назад Ашманов обвинял американских IT-гигантов в работе против России. Позже он выступал против создания "дипфейка Петра I" и критиковал петербургский проект по выявлению девиантного поведения подростков в соцсетях.

Фото: Telegram-канал "СПЧ — Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества "