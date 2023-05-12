Саратовский мундеп Непеин доставлен в СИЗО по делу о фейках про армию

Муниципальный депутат из Саратовской области Олег Непеин (КПРФ) помещен в СИЗо по делу о распространении фейков о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщил проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Игоря Элифханова. Ранее местный Балашовский районный суд заочно арестовал мундепа и объявил его в розыск, поскольку тот не являлся на заседания.

Непеину вменяют публикацию комментариев в соцсетях на тему событий на Украине. Следствие считает, что в записях распространяется заведомо ложная информация о российской армии, поскольку их содержание отличается от официальной трактовки событий.

О возбуждении уголовного дела в отношении Непеина стало известно в декабре прошлого года, в январе обвинения против него утяжелили, вменив ему часть 2 вместо части 1 статьи 207.3 УК РФ. Рассмотрение дела стартовало в конце марта, однако заседания приходилось переносить из-за неявки подсудимого. Его жена при этом говорила, что он не скрывается от правосудия, а намеренно отказывается являться в суд.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов