В Петербурге суд обязал РПЦ отреставрировать здание на Загородном проспекте

Куйбышевский районный суд вынес решение по иску КГИОП к владельцам помещений в здании на Загородном проспекте, 7, лит. А. Комитет добивался проведения реставрации фасада постройки, в числе ответчиков числились Петербургская епархия РПЦ и восемь граждан, уточнили 12 мая в объединенной пресс-службе судов.

Предметом разбирательства стал региональный памятник "Флигель", входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения "Подворье Коневецкого монастыря". Истец просил суд обязать ответчиков отреставрировать его фасад, а заодно установить размер неустойки за невыполнение работ.

Как установил суд, охранное обязательство о выполнении реставрации было утверждено КГИОП еще в июне 2017 года, в соответствии с документом работы должны были завершиться в срок до 30 июня 2022 года. В августе 2022 года выяснилось, что работы не выполнены, а задание на их проведение не выдавалось и проектная документация ответчикам не поступала.

Сами ответчики в суде поделились мнением, что ремонтом фасада должно заниматься ООО "Жилкомсервис № 2 Центрального района", а у них самих денег на это нет.

В ответ суд разъяснил, что отсутствие средств не снимает с собственника наложенные на него обязательства, а проведение реставрации не входит в круг задач ЖКС. В итоге ответчиков обязали выполнить необходимые работы в течение 60 месяцев. Если они уклонятся от выполнения реставрации, с каждого будет взиматься по 15 тысяч рублей за каждый случай невыполнения решения суда. В дальнейшем с каждого будет взиматься по 30 тысяч ежемесячно вплоть до завершения работ.

Ранее Арбитражный суд дал Русскому музею 7,5 лет на реставрацию Строгановского дворца на Невском проспекте.