Медведев на ПМЮФ высказался об апокалипсисе, третьей мировой и принципе "око за око"

Заместитель председателя Совета безопасности, бывший президент России Дмитрий Медведев 12 мая выступил с антизападной речью на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Он заявил о кризисе транснациональных правовых институтов и конфронтации с НАТО.

"Сегодня неплохо было бы вспомнить и другое - сколько советских ракет хватило Соединенным Штатам для глобального психоза во время Карибского кризиса, с одной стороны? А с другой - какое количество оружия было за короткое время стянуто к нашим границам на территории, которые подконтрольны НАТО сегодня? Вопрос в том, кто тогда действительно приближает мир к апокалипсису?" - спросил зампред Совбеза.

Он добавил, что Россия ведет спецоперацию ради защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

"Наших врагов их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальном оружием всех видов, поощряют террор в приграничных областях России, совершают диверсии и политические убийства. Фактически ведут дело к третьей мировой войне, глобальной катастрофе, в которой, как известно, победителей быть не может", - заключил Медведев.

Бывший президент также предрек, что Международный уголовный суд в ближайшее время "будет тихо загнивать и умрет от своей невостребованности", а другая подобная международная площадка пока не появится из-за слишком высокого недоверия государств друг к другу. По его словам, в отсутствие новой наднациональной системы правовых договоров Россия готова действовать по принципу "око за око".

"Что это значит? Если российский бизнес и граждан дискриминируют и притесняют в той или иной стране, ее резидентам нечего ждать другого отношения к себе в России. В том числе в сфере судопроизводства, исполнения судебных решений и взысканий. В нашей правовой доктрине и законодательстве были созданы современные инструменты для этой войны юрисдикций, которую, конечно, не бы объявили", - объяснил Медведев.

Петербургский международный юридический форум стартовал 11 мая и продлится до 13 мая. Ранее на нем министр юстиции Константин Чуйченко выступил за лечение трансперсон, а сенатор Сергей Перминов призвал защитить историческую память от искусственного интеллекта.