Росстат объявил о нулевой инфляции за неделю

Показатель инфляции в период с 3 по 10 марта составил 0%, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата. С начала месяца рост составил 0,05%, а с начала года — 2,11%.

Цены на баранину в стране выросли на 1,8%, мясо кур подорожало на 1,1%, сахар-песок — на 0,8%, а вермишель — на 0,5%. Меньшими темпами роста цен отметились различные виды колбас, сливочное масло, говядина, сосиски и сардельки, пшеничная мука, творог и иные виды продуктов.

"Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,2%", — сообщили в Росстате. Среди подешевевших товаров оказались огурцы, помидоры и бананы. В то же время белокочанная капуста прибавила в стоимости 18%, морковь — 5,6%, а репчатый лук — 5,5%.

Из непродовольственных товаров на 1,1% подешевели телевизоры, на 0,5% — кроссовки для взрослых и на 0,3% — кроссовки для детей. В то же время плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные подорожали на 0,5%, обрезные доски и шампуни — на 0,4%, а женские колготки и смартфоны — на 0,2%.

"Цены на бензин автомобильный практически не изменились, дизельное топливо — снизились на 0,1%", — прибавили в ведомстве.

На прошлой неделе показатель инфляции составил 0,19%.

Согласно данным Минэкономразвития, показатель инфляции в годовом выражении составил 2,32% на 10 мая. Неделей ранее он находился на отметке 2,42%.

Ранее Центробанк предрек ускорение темпов инфляции во второй половине 2023 года. Согласно базовому сценарию регулятора, по итогам года ее величина составит 4,5-6,5%.

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