Земфира* обжаловала в суде присвоенный ей статус иноагента

Певица Земфира Рамазанова* подала иск с требованием отменить решение о признании ее иностранным агентом, сообщил 12 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы. Ответчиком по иску выступает Министерство юстиции.

"В суд поступил иск Рамазановой З. Т.* к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов", — цитирует информагентство сообщение пресс-службы суда.

Иск к производству еще не принят, дата заседания не назначена.

Минюст признал Земфиру* иностранным агентом 10 февраля. В комментарии к решению ведомство заявило, что певица получала иностранное финансирование и выступала с открытой поддержкой Украины на своих концертах. Спустя месяц после этого решения появилась информация о том, что группа депутатов Госдумы обратилась в Генпрокуратуру с запросом о возможности лишения Земфиры* имущества, оставшегося у нее в России. Сама певица покинула страну после начала СВО.

*Минюст внес Земфиру Рамазанову в единый реестр иноагентов

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру