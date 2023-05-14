Москалькова заявила, что условия в ПНИ № 10, где сообщали о смертях пациентов, соответствуют нормам

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила 14 мая, что ее представитель побывал в психоневрологическом интернате № 10, о смертях в котором сообщалось ранее. Компанию проверяющему составила уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова.

"Побывали в отделении интерната и интенсивного развивающего ухода, в котором проживают бывшие воспитанники детских домов-интернатов — инвалиды с множественными нарушениями психического и физического развития от 18 до 25 лет. <...> На сопровождаемом проживании находится 8 человек. Условия проживания соответствуют действующим санитарным правилам и нормам", — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что сейчас в ПНИ проживают 1 053 человека. Среди них из числа людей с психическими заболеваниями наиболее велика доля граждан с "тяжелой и глубокой умственной отсталостью", которые не способны позаботиться о себе самостоятельно.

Сейчас интернат проверяется прокуратурой с привлечением различных структур, включая МЧС и Росздравнадзор. По ее результатам планируется дать оценку работе учреждения в контексте действующего законодательства, отметила Москалькова.

О смертях постояльцев интерната сообщила в апреле общественный деятель Анна Федермессер, после этого информацией заинтересовалась прокуратура Петербурга. Позже РИА "Новости" сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). В дальнейшем сообщалось об установлении предварительных причин гибели пациентов.

Фото: Telegram-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"