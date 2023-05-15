Бастрыкин выступил за привлечение к ответственности треш-стримеров со зрителями и допустил новые проверки блогеров

На согласование в Следственный комитет поступил законопроект о введении административной и уголовной ответственности за проведение треш-стримов, заявил в интервью ТАСС глава силового ведомства Александр Бастрыкин. Сам он выразил мнение, что фигурантами подобных дел могут становиться как сами стримеры, так и донатящие им зрители.

"Борьба с негативным контентом, распространяемым в корыстных целях, должна осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя данной продукции, готового платить и тем самым стимулировать ее создание и распространение", — высказался Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума.

Глава СК обвинил интернет и телеэфир в демонстрации насилия и связал с этим рост подростковой жестокости. "Девочки зверски избивают свою одноклассницу ногами, снимают на телефон и выкладывают в YouTube, наслаждаясь и своей жестокостью, и унижением слабого", — заявил он, попутно упомянув "казанского стрелка" Ильназа Галявиева, который "возомнил себя Богом" якобы из-за почерпнутых в Сети идей.

Также Бастрыкин высказался о возможности проведения новых проверок российских блогеров. По его словам, Следком готов организовать проверки их деятельности в связи с возможной неуплатой налогов. Произойдет это в случае поступления материалов из ФНС, отметил он. Также он остановился на случае с основательницей "Марафона желаний" Еленой Блиновской и заявил, что та выплатила лишь 10 миллионов рублей из более чем 918 миллионов рублей налоговой задолженности.