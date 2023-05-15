Росфинмониторинг внес в список террористов фигуранта дела о покушении на Прилепина

Александр Пермяков оказался внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, информация об этом появилась на сайте федеральной службы. Ранее ему были предъявлены обвинения в терроризме (ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы (ст. 222.1 УК РФ) из-за покушения на писателя и сопредседателя "Справедливой России — За правду".

Подрыв машины, в которой ехал Прилепин, произошел 6 мая, сам писатель пострадал, его водитель погиб. Вскоре силовики объявили о поимке возможного исполнителя покушения, им оказался Пермяков. Позже суд арестовал его на два месяца.

Попутно с Пермяковым в реестре оказался и "Легион "Свобода России""*. В минувшем марте Верховный суд признал организацию террористической и запретил ее деятельность на территории России. Иск был подан генеральным прокурором Игорем Красновым.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: Telegram-канал "Генпрокуратура России" (скриншот видеозаписи)