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Новости 16:02

Кравцов поведал о разработке словаря русского языка в рамках закона о госязыке

фото ЗакС политика Кравцов поведал о разработке словаря русского языка в рамках закона о госязыке

Министерство просвещения занимается разработкой нового словаря русского языка, заявил 15 мая глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы. Он связал эту работу с положениями ранее принятого закона о государственном языке.

"Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем", — цитирует Кравцова ТАСС.

По словам замминистра Татьяны Васильевой, ведомство занимается разработкой требований к словарям. Проект постановления об этом будет внесен в правительство до начала лета.

Изменения в закон "О государственном языке" были подписаны президентом Владимиром Путиным в конце зимы. Среди прочего, норма предусматривает запрет на использование чрезмерных заимствований из иностранных языков при наличии русских аналогов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в ближайшее время лексикон сообщений Кремля меняться не будет.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ


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