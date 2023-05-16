Варламов* и Слепаков** оспорили в суде статус иноагентов

Блогер Илья Варламов* и артист Семен Слепаков** обратились в суд в попытке оспорить присвоенный обоим статус иностранных агентов, сообщил вечером 15 мая ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы. Оба истца находятся сейчас вне пределов России.

"Оба исковых заявления поданы к Минюсту РФ, они содержат требование исключить истцов из реестра иноагентов", — уточнили информагентству в пресс-службе суда. Даты заседаний пока не назначены.

Минюст внес Варламова* в список иноагентов в конце марта. Ведомство объявило, что тот якобы "получал поддержку от иностранных источников" и распространял недостоверную информацию о решениях государственной власти и проводимой ими политике.

Что касается Слепакова**, то его внесли в реестр в середине апреля, обвинив в получении поддержки от иностранных источников, критике СВО и негативных высказываниях об армейской и государственной службе и в адрес россиян.

Ранее в суды с требованием отменить решение о присвоении статуса иноагента обратились певица Земфира*** и артист Максим Галкин****.

*Минюст внес Илью Варламова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Семена Слепакова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Земфиру Рамазанову в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Максима Галкина в единый реестр иноагентов