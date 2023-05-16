КСП сообщила о нарушениях в школах и детсадах Фрунзенского района

Контрольно-счетная палата Петербурга опубликовала отчет о проверке администрации Фрунзенского района и подведомственных ей организаций. КСП изучила данные за 2020-2021 годы и часть 2022 года.

Палата сообщила, что администрация района выдавала в безвозмездное пользование коммерческим УК государственное имущество. Происходило это без согласования с собственником имущества — соответствующим комитетом — что привело к недопоступлению в бюджет денег в виде арендной платы.

Организатор школьного питания безвозмездно пользовался объектами госимущества и коммунальными ресурсами, заявили в КСП. При этом компания предоставляла не только социальное питание, но и коммерческое, но за пользование комуслугами не платила, что повлекло избыточные расходы, утверждают в палате. В безвозмездное пользование организатору питания передавалось и движимое госимущество — снова без разрешения комитета имущественных отношений.

В КСП отметили, что перечисленные проблемы встречаются в школах и других районов. Из-за этого контрольно-счетный орган посоветовал администрации Фрунзенского района вместе с другими ведомствами разработать необходимые документы для эффективного использования госсобственности.

Также в палате сообщили, что образовательные учреждения нарушали условия государственных контрактов. Например, охранники в школах дежурили по несколько смен подряд, хотя разрешена только одна смена не более 24 часов. В столовых не соблюдалось товарное соседство, недокладывали блюда и не соблюдали график поставки продуктов, рассказали в КСП. Там же отметили, что неправильно определялась начальная (максимальная) цена контрактов — это привело к завышению стоимости работ.

"Проверкой установлены факты, когда в ходе исполнения государственного контракта производилась замена оборудования для систем видеонаблюдения на более дешевое оборудование без пересчета и уменьшения стоимости контракта, что привело к неэффективным расходам. Кроме того, выявлены нарушения в части приёмки и оплаты фактически не выполненных работ по ремонту стадионов образовательных учреждений, часть из которых была устранена в период проведения контрольного мероприятия", - заявили в палате.

В КСП добавили, что ряд контрактов с недобросовестными поставщиками расторгли и по претензиям взысканы деньги. При этом в палате уточнили, что все данные по проверке передали в прокуратуру Петербурга.

Напомним, по итогам проверки КСП администрации Фрунзенского района в 2018-2019 годах и части 2020 года было выявлено 778 финансовых нарушений. Их общая сумма составила 306,2 млн рублей.

София Саттарова