На Noize MC* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

В отношении рэпера Ивана Алексеева (более известного как Noize MC*) составлен протокол из-за отсутствия в публикациях маркировки иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), обратила 16 мая внимание "Медиазона"**. Материалы дела поступили для рассмотрения в Кузьминский районный суд Москвы.

В соответствии с законом, музыканту грозит штраф в размере 30-50 тысяч рублей. Статус иноагента Алексеев* получил в ноябре прошлого года.

Ранее протокол по аналогичной статье был составлен в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой)***. Дело в отношении ее поступило на рассмотрение столичного Басманного суда.

Накануне блогер Илья Варламов**** и артист Семен Слепаков***** обратились в суд с требованием отменить присвоение им статуса иноагентов.

*Минюст внес Ивана Алексеева в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внёс Монеточку (Елизавету Гырдымову) в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Илью Варламова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Семена Слепакова в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Noize MC*