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Новости 11:23

В ЗакСе определили ответственных за казаков депутатов

фото ЗакС политика В ЗакСе определили ответственных за казаков депутатов

Законодательное собрание Петербурга собирается делегировать трех человек в состав рабочей группы по делам казачества при губернаторе Александре Беглове. Группой руководит вице-губернатор Борис Пиотровский.

От ЗакСа в нее хотят включить депутатов-единороссов Алексея Цивилева и Константина Чебыкина, а также лидера фракции КПРФ Роман Кононенко. На одном из парламентских заседаний Кононенко говорил, что происходит от кубанских казаков.

Депутат Цивилев, в свою очередь, поднимал вопрос об обеспеченности петербургских казаков конюшнями. 

Рабочая группа по делам казачества действует в городе с 2009 года. В нее входят атаманы, деятели культуры и чиновники Смольного.


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Упоминаемые персоны
Кононенко Роман Игоревич 
Пиотровский Борис Михайлович 
Цивилев Алексей Николаевич 
Чебыкин Константин Александрович 




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