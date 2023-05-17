В ЗакСе определили ответственных за казаков депутатов

Законодательное собрание Петербурга собирается делегировать трех человек в состав рабочей группы по делам казачества при губернаторе Александре Беглове. Группой руководит вице-губернатор Борис Пиотровский.

От ЗакСа в нее хотят включить депутатов-единороссов Алексея Цивилева и Константина Чебыкина, а также лидера фракции КПРФ Роман Кононенко. На одном из парламентских заседаний Кононенко говорил, что происходит от кубанских казаков.

Депутат Цивилев, в свою очередь, поднимал вопрос об обеспеченности петербургских казаков конюшнями.

Рабочая группа по делам казачества действует в городе с 2009 года. В нее входят атаманы, деятели культуры и чиновники Смольного.